Арестовано имущество экс-нардепа Горбатова, связанного с гауляйтером Крыма Аксеновым

Суд арестовал активы бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, возглавлявшего в начале двухтысячных лет Совет министров АР Крым.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Горбатов продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям. Арестованы также активы приближенного к нему лица, на которое он переоформил свои предприятия. Таким образом, депутат пытался скрыть свою незаконную деятельность от украинских государственных органов и продолжить хозяйственную деятельность на территории оккупированной АР Крым, уплачивая налоги и сборы в бюджет государства-агрессора.

В общей сложности арестованы 3 квартиры, 8 административных зданий, 2 жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (8 легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы). Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тысяч квадратных метров.

Напомним, в июне 2022 года ГБР разоблачило Валерия Горбатова в финансировании террористической организации «днр». Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у «черных археологов».

У коллаборанта тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым (он был его тестем), с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову. Кроме этого, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности «Горловской бумажной фабрики» и ООО «Благотворительный Союз (БС)», осуществляющих деятельность на временно оккупированной территории Украины. Фирмы, аффилированные с Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы не «светиться» лично, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц.