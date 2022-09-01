Ким опроверг, что на Юге могут прекратить огонь по оккупантам: «Это рф пытается успокоить своих брошенных солдат»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг информацию, что якобы россияне и ВСУ на юге могут договориться о прекращении огня. Эти слухи он назвал попыткой россиян успокоить своих солдат, брошенных на правом берегу Днепра.
Об этом Ким сказал в эфире телеканала Freedom.
Напомним, в телеграм-каналах стали распространять информацию, что если оккупанты сложат оружие и оставят технику, то ВСУ им якобы разрешат выйти на левый берег Днепра. На правом берегу Днепра остаются значительные силы рф, которым ВСУ перебили снабжение.
- Россияне придумали такую историю и пытаются раскручивать, что якобы есть команда не стрелять, что договариваются с нашими военными, чтобы оккупанты могли отойти за Днепр. Это ерунда, это они пытаются успокоить своих солдат, которых они бросили на правом берегу, чтобы они сидели и ждали, пока кто-то договорится. Но нет – руководство сбежало за Днепр, солдат своих побросало, у всех панические настроения.
- Одно из самых важных событий, которое происходит в информационном поле русских – то, что российские солдаты, солдаты ОРДЛО начинают понимать и не доверять тому, что говорит им российский телевизор… Техники на всех не хватает, их бросают, говорят «Стойте здесь, мы скоро придем», а сами драпают. Русские солдаты понимают, что их обманывают и готовятся сами спасти свои жизни, - рассказал Ким.