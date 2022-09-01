Ким опроверг, что на Юге могут прекратить огонь по оккупантам: «Это рф пытается успокоить своих брошенных солдат»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг информацию, что якобы россияне и ВСУ на юге могут договориться о прекращении огня. Эти слухи он назвал попыткой россиян успокоить своих солдат, брошенных на правом берегу Днепра.

Об этом Ким сказал в эфире телеканала Freedom.

Напомним, в телеграм-каналах стали распространять информацию, что если оккупанты сложат оружие и оставят технику, то ВСУ им якобы разрешат выйти на левый берег Днепра. На правом берегу Днепра остаются значительные силы рф, которым ВСУ перебили снабжение.

- Россияне придумали такую историю и пытаются раскручивать, что якобы есть команда не стрелять, что договариваются с нашими военными, чтобы оккупанты могли отойти за Днепр. Это ерунда, это они пытаются успокоить своих солдат, которых они бросили на правом берегу, чтобы они сидели и ждали, пока кто-то договорится. Но нет – руководство сбежало за Днепр, солдат своих побросало, у всех панические настроения.