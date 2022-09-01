ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Западные СМИ сообщили, что Украина запросила у США ракеты ATACMS

Уже 201-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 12 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 сентября.

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00:27 Украина направила США запрос с перечнем необходимого вооружения для продолжения успешного контрнаступления в 2023 году.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

В список потребностей Украины для наступательных операций входят 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, беспилотники, артиллерийские системы, больше противокорабельных ракет Гарпун и две тысячи ракет для HIMARS.

В списке также есть армейская тактическая ракетная система ATACMS, имеющая дальность около 300 км. Администрация Байдена еще не предоставляла эту систему из-за опасений, что Украина может использовать ее для удара по территории россии и разжечь более широкий конфликт с Западом.

00:12 Под Майорском в Донецкой области 12 сентября погиб солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, педагог Александр Шаповал. Ему было 47 лет.

«Вечная память и благодарность герою, отдавшему жизнь за родную страну», - сообщает «Music-Review Ukraine».

