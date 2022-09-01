Азербайджан возобновил боевые действия в Нагорном Карабахе и ударил по позициям Армении

Между Азербайджаном и Арменией снова возобновился конфликт.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Азербайджан применил ударные БПЛА в Гориском районе, пытаясь атаковать воинскую часть Капан на территории Армении. Азербайджан утверждает, что Армения начала широкомасштабные провокации против Вооруженных сил Азербайджана, азербайджанские военнослужащие ведут интенсивный огонь по позициям Армении.

Министерство обороны Армении сообщает, что 13 сентября в 00:05 подразделения Вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии в направлении Горис, Сотк и Джермук, а также с использованием беспилотников.

«За последний месяц провокации ВС Армении в направлении Лачинского, Кедабекского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов государственной границы, а также обстрелы позиций азербайджанской армии в этих районах различными видами оружия носили интенсивный и систематический характер. Наблюдалось сосредоточение Арменией наступательных вооружений, тяжелой артиллерии и живой силы вдоль границ Азербайджана. Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации», - заявили в минобороны Азербайджана.

После начала боевых действий между Азербайджаном и Арменией, 102-я российская военная база в Гюмри поднята по тревоге.