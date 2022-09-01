Война на Николаевщине: Оккупанты после попыток улучшить свое положение отступили с потерями

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 13 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 12 сентября доступна по этой ссылке.

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08:00 В ОК «Юг» сообщили, что обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Силы обороны продолжают вести активные действия и оттеснить врага вдоль всей линии фронта. Враг продолжает попытку подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, выискивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях из Терновых Под на Любомировку и Чкалового на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов до роты при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил.

Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Несмотря на это, наши подразделения удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение. Нашей авиацией нанесено 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы. Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, еще раз была закреплена его непригодность к использованию.

Враг потерял 59 рашистов, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных – "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой авто-бронетехники.

В Черном море, у побережья ТОТ АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".

07:40 По данным Института изучения войны (ISW), пророссийские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется с слухами о том, что войска так называемой "ДНР" покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Как известно, именно в районе Киселевки в результате боевых действий был поврежден водопровод, которым из Днепра в Николаев подавалась вода.