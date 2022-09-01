Не будут менять: Задержанных на освобожденных территориях Украины учителей из рф будут судить, им грозит до 12 лет тюрьмы

В освобожденных от российской армии населенных пунктах были задержаны школьные учителя из россии. Их будут судить и не будут рассматривать как пленных для обмена.

Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Учителя приехали на оккупированные территории для работы в местных школах по российским образовательным программам. По словам Верещук, их будут судить по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны). Эта статья предусматриваем наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

- Они совершили преступление против нашего государства. Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно, - сообщила Верещук.

Она уточнила, что российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена.

- Как пленных их никто не будет рассматривать, потому что они не комбатанты, Женевские конвенции не предусматривают обменов невоеннопленных, - отметила Верещук.

По данным источника The Insider, речь идёт об учителях из Крыма, «ДНР» и «ЛНР» с российскими паспортами. Также среди задержанных около 90 местных учителей, прошедших переквалификацию в рф. Фильтрационные мероприятия еще не закончены.

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram-канале 10 сентября сообщал, что в Купянске и Изюме Харьковской области задержаны учителя, специально приехавших из россии, чтобы учить украинских детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне из 60 директоров школ только двое согласились работать с российскими оккупантами. Также родители родители школьников отказывались сотрудничать с оккупантами в организации учебного процесса на Херсонщине.

Позже стало известно, что оккупационные власти оказывают давление на педагогов, отказавшихся работать по российской программе.