Одна их самых престижных армий рф понесла тяжелые потери в Харьковской области, – британская разведка

Части войск рф, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, принадлежали к 1-й гвардейской танковой армии, подчиняющейся Западному военному округу. Это одна из самых престижных российских армий, которая выделялась для обороны москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом сообщает британская разведка.

Это соединение понесло тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не было полностью переформировано до контрнаступления украинских войск в Харькове.

«Поскольку она и другие соединения Западного военного округа сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал», - прогнозирует британская разведка.

Напомним, ранее в сеть «слили» документ минфина рф, подтверждающий гибель почти 50 тысяч российских солдат в Украине.