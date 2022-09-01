Кремль пытается выкупить у Центральной Азии боеприпасы и предлагает участвовать в войне полицейским Таджикистана

Россия пытается выкупить у стран Центральной Азии боеприпасы к своему советскому оружию.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что рф интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества рф обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО «Ураган». Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ «Пион» и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана.

Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с рф и принять участие в войне против Украины. Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике.

В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные веточные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнера» и «повар путина» евгений пригожин ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.