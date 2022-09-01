Резников объяснил, почему наступление ВСУ в Херсонской области продвигается медленее, чем в Харьковской

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, потому что это – сельскохозяйственный регион.

Об этом шла речь в его в комментарии Financial Times.

По словам министра, в Харьковской области контрнаступление было похоже на «снежный ком» и прошло значительно «лучше, чем ожидалось».

Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона продвигается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами», которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Резников также сказал, что чеченцев на юге Украины используют, чтобы не дать российским войскам покинуть свои позиции.

Как известно, в течение 11 сентября ВСУ вытеснили врага из более 20 населенных пунктов. А с начала контрнаступления украинская армия освободила на Харьковщине и Херсонщине около 6 тысяч квадратных километров.