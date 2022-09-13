В оккупированном Крыму диджей поставил на свадьбе «Ой у лузі», а потом извинился, заявив, что песня призывает к войне

Во временно оккупированном Крыму диджей на свадьбе поставил песню «Ой у лузі червона калина», а потом извинился за это.

Об этом сообщают местные паблики.

Свадьба проходила в Бахчисарае, 10 сентября. В одном из пабликов пожаловались, что диджей включил «нацистскую песню».

Через несколько дней, 13 сентября, диджей, который был на свадьбе, записал видео с извинениями.

— Приношу свои искренние извинения перед гражданами россии и Крыма. Я поддерживаю россиян, поддерживаю крымчан и все национальности. Кроме того, хочу обратиться ко всем – прежде чем ставить музыкальные композиции, убедитесь, ребята, что они не несут экстремистских лозунгов. И не призывают к войне, - сказал диджей.

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Сам же клуб, где проходила свадьба, закрыли на проверку.

Напомним, украинские киберактивисты взломали крымское телевидение. Его зрители смогли увидеть видео, в котором президент Владимир Зеленский пообещал оккупантам максимально неспокойную жизнь на крымской земле.