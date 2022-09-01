Оккупанты перегнали в Луганск три сотни угнанных на Харьковщине автомобилей вместе с награбленным

На участке трассы Старобельск – Луганск в направлении Луганска было зафиксировано около трехсот гражданских автомобилей преимущественно из Харьковской области, которыми оккупанты вывезли награбленное.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск – Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные», – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что схожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины.

«В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных украинцами домов», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее российский военнослужащий из 64 мотострелковой бригады Даниил Фролкин признался в убийствах и мародерстве во время оккупации Киевской области.