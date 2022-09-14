Оккупанты планируют досрочно выпустить курсантов, чтобы пополнить ими оккупационные войска в Украине

Российское военное руководство планирует досрочно выпустить курсантов 5-х курсов, чтобы пополнить оккупационное войско младшим офицерским составом.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса «черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова» в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны российской федерации.