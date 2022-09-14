Оккупанты планируют досрочно выпустить курсантов, чтобы пополнить ими оккупационные войска в Украине

Российское военное руководство планирует досрочно выпустить курсантов 5-х курсов, чтобы пополнить оккупационное войско младшим офицерским составом.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса «черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова» в декабре этого года. Также досрочные выпуски состоятся в других учебных заведениях министерства обороны российской федерации.
«Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий. Продолжается понижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника. Среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков», - говорится в сообщении Генштаба.