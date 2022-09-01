Медведев пытается напугать мир третьей мировой войной из-за договора о безопасности, который предлагает Украина

Заместитель председателя совета безопасности рф Дмитрий Медведев назвал «прологом к третьей мировой войне» рекомендации относительно Киевского договора по безопасности для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.

Медведев в Telegram.

«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора). Для НАТО – то ж дерьмо, только вид сбоку. Поэтому – страшно», - написал Медведев.

Медведев считает, что НАТО ведет гибридную войну с россией, поставляя оружие Украине. По его словам, если «накачка» оружием продолжится, то «рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень». На какой именно уровень и кто перейдет, экс-президент рф не уточнил.

Но при этом заявил, что, когда это случится «запылает все», а Западу, который «ослабляет россию чужими руками», не удастся отсидеться.

«Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется. Всем будет очень-очень плохо. Ведь сказано: «От этих трёх язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей» (Откр. 9:18)», – добавил Медведев.

Напомним, новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал бывшего президента россии Дмитрия Медведева клоуном.