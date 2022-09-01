ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В бою против оккупантов погибла бывшая гражданка рф, которая служила в ВСУ

Уже 202-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 13 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 сентября.

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00:31 В боях с российскими оккупантами погибла старший сержант 24-й ОБМр Ольга Симонова, которая в 2014 году отказалась от российского гражданства и переехала жить в Украину. Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

В 24-й бригаде, которая принимает участие в боевых действия в том числе и на Херсонском направлении, бывшая жительница Челябинска служила по контракту с 2020 года.

00:19 Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом в ближайшее время объявит о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине на фоне продолжающегося успешного контрнаступления ВСУ.