Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев ракетами

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 13 сентября доступна по этой ссылке.

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1:35 Около 1:15 российская армия обстреляла Николаева ракетами. Было как минимум 7 взрывов, которые слышали в разных районах города. В Николаевской области объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, оккупанты выпустили ракеты в Скадовском районе.