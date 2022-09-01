В российскую армию активно вербуют заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью

В российскую армию для участия в войне против Украины активно вербуют осужденных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать разными способами.

«Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в том числе в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком на 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются», - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что продолжается набор так называемых «резервистов» в состав 3-го армейского корпуса.

«Среди уже набранного личного состава большое количество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, местные так называемые «военнослужащие» получили задачу вместе с «милицией» до 19 сентября набрать 6 тысяч человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что, в свою очередь, вызывает массовое недовольство местных жителей».

Напомним, ранее в районе Херсона военнослужащие 127-го полка 1-го армейского корпуса так называемой «ДНР» подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.