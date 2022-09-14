«Здесь не армия. Каждый сам за себя»: Оккупант пожаловался на некомпетентность командования рф на Харьковщине

Оккупант, находившийся на Харьковском направлении, жалуется на неорганизованность и некомпетентность собственного военного руководства во время отступления.

Об этом свидетельствует новый перехват разговоров захватчика.

Оккупант рассказывает, что пока остается на передовой, продолжаются массированные обстрелы со стороны украинских солдат. В то же время командование рф захватчика крайне разочаровало.

Оккупант: Я по-другому себе это представлял, потому что организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия.

Жена: А там просто мочилово друг друга, да?

Оккупант: Я просто думал, что здесь армия. Как всегда в частях там, какая-то организация, а здесь нет ничего. Каждый сам за себя.