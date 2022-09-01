Из-за массового отказа от участия в боевых действиях россия отменяет отправку новых подразделений в Украину

В частях и соединениях, находящихся на территории россии, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии (Улан-Удэ), пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет – год за три, статус ветерана и т.д. ). Личному составу находящейся в Украине бригады предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам (смерть близких родственников).

«Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам «рекомендуют» давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого», - говорится в сообщении.

Известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военнослужащего за 3 дня выписали из госпиталя. Официальный диагноз – отит. Дана рекомендация не простуживать ухо. При этом отказано в операционном вмешательстве.

Сейчас оккупанты пытаются усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет «наличных резервов». Для этого планируется передислоцирование четырех батальонов так называемых «кадыровцев». Но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы. Большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов россии.

Как известно, в российскую армию для участия в войне против Украины активно вербуют осужденных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.