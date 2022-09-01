Оккупанты повышают стоимость проезда в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске оккупанты повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 15 сентября.
Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».
«Так, «решением» оккупационной власти с завтрашнего дня тарифы на проезд по городу повысятся до 12 гривен (15 рублей)», - говорится в сообщении.
Кроме того, если раньше льготный проезд в Бердянске стоил 4 гривны, теперь будет стоить 8, то есть 10 рублей. К льготникам оккупанты отнесли:
- пенсионеров по возрасту;
- граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-й, 2-й категорий;
- участников боевых действий в Афганистане;
- лиц, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы.