Оккупанты повышают стоимость проезда в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске оккупанты повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 15 сентября.

Об этом сообщает «Бердянск Сейчас».

«Так, «решением» оккупационной власти с завтрашнего дня тарифы на проезд по городу повысятся до 12 гривен (15 рублей)», - говорится в сообщении.

Кроме того, если раньше льготный проезд в Бердянске стоил 4 гривны, теперь будет стоить 8, то есть 10 рублей. К льготникам оккупанты отнесли:

- пенсионеров по возрасту;

- граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-й, 2-й категорий;

- участников боевых действий в Афганистане;

- лиц, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы.