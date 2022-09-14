«Успел повоевать один день»: В Харьковской области задержали россиянина, которого при отступлении бросили его «коллеги»-оккупанты

В Харьковской области ГБР задержало военнослужащего россии, который скрывался на освобожденной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Житель московской области скрывался вблизи поселка Шевченково Купянского района. Его забыли забрать с собой оккупанты, когда бежали во время наступления Вооруженных Сил Украины.