Николаевские морпехи рассказали, как «приземлили» вражеский штурмовик Су-25

Морпехи отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского (36 ОБрМП, - ред.) рассказали, как недавно сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в материале Armyinform.

– С помощью средств технической разведки на нашем пункте управления отобразилась воздушная цель. Мы сразу передали всю необходимую информацию мобильной огневой группе, — рассказал морской пехотинец Артем.

По словам морпеха «Маузера», он уже был готов и только ждал цели.

— Он пошел по боковому курсу, слева направо. Расстояние было достаточным, чтобы отработать, я привел, захватил цель и, в тот момент, когда самолет начал отворачивать от нас, совершил пуск. Ракета быстро его догнала и уничтожила, – рассказал «Маузер».

По словам морских пехотинцев, враг применяет авиацию почти каждый день.

— Главное для нас не дать врагу отработать по прикрываемым подразделениям. Ведь очень больно, когда врагу это удается, потому что постоянно думаешь, что мог бы сделать еще больше, - добавил морпех.

Времени у зенитчиков всегда маловато. Наши подразделения продолжают выбивать врага из Херсона. А это значит, что враг будет снова поднимать в небо свои самолеты.