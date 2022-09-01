Оккупанты после бегства из Харьковщины не хотят участвовать в войне, но их заставляют «заградительные отряды», – ГУР

В результате действий украинских Сил обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию рф, либо сдаться в плен.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты, отошедшие с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При отступлении подразделения израсходовали или вынужденно бросили практически все вооружение и технику. Рашисты жалуются, что обещанная помощь так и не поступила.

Подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии россии (в/ч 12721) при отступлении от Изюма и Балаклеи понесли большие потери. В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой.

Многие оккупанты сосредоточились вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствуют поставки пищи и боеприпасов.

«Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование «проверенных» советских методов «убеждения». Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу так называемых «заградительных отрядов». В частности, командирам 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса поступило сообщение: «В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести до всех постов», - говорится в сообщении.

Как известно, в частях и соединениях, находящихся на территории россии, отменяют запланированные отправки личного состава в Украину. Причина – массовый отказ от участия в боевых действиях.