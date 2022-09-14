У оккупантов на правом берегу Днепра нет путей для быстрого отступления, как это было на Харьковщине, - Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что у оккупантов на правом берегу Днепра нет возможности для быстрого отступления, как это было на Харьковщине.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

Ким напомнил, что российское командование сбежало на левый берег Днепра, оставив своих солдат в сложных условиях.

- У них проблемы со снабжением боеприпасами, едой, у оккупантов летняя форма. Россияне, сидящие на правом берегу и силы лднр, понимают, что у них нет возможности убежать. Потому что Днепр широкий, мосты обстреливаются, «кадыровцев» загнали в «загрядотряды». Они зарываются, сидят. Есть у них идеи, чтобы сдаться, но у них нет выхода – путей, чтобы отойти так, как на Харьковщине. Здесь такой возможности нет, – сказал Ким.

Он считает, что оккупанты могут попытаться пойти в наступление на отдельных участках фронта.