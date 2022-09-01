Около 50 мобилизованных из Горловки отказались воевать за оккупантов

В рядах оккупационных войск 50 мобилизованных из Горловки написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«В результате успешных действий сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается вынудить личный состав участвовать в боевых действиях», - говорится в сообщении.

Кроме того, для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений ПВО врага пытается организовать эвакуацию систем ЗРК вглубь временно захваченных территорий и в России. Так, в ночь с 11 на 12 сентября в Луганской области были замечены колонны с комплексами С-300 и «Бук», следовавшие из населенного пункта Лутугино в направлении российско-украинской границы.