«Ахмат-сила съ*бались, трусы *баные»: Оккупанты рассказывают об удачном контрнаступлении ВСУ

Российские оккупанты жалуются на неудачи на фронте и испугавшихся «кадыровцев».

Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре оккупант рассказывает, как сам чуть не погиб, командир отдает неадекватные приказы, а «кадыровцы» сбежали с поля боя.

«-Каждый день я седею, когда ты пропадаешь.

-Я сам поседел, бл*.

-Что случилось опять?

-Бой был.

-Да? Жестко?

-Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала – там, где сидели, снаряд прилетел, стену пробил и не взорвался. Если бы прилетел и взорвался, все – до свидания.

Потом миномет снес стену, где прятались, нах*й, дома. Вышиб, нах*й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк в*ебал рядом в 15-ти метрах где-то так прилетело, нах*й. Плюс командир какой-то новый там, бл*, по рации, петух. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день п*дарасили нас.

Плюс «Ахмат-сила» с*ебались – трусы *банные. Никакой ротации не будет у нас, нах*й. 7-ю дивизию меняют, которая больше всех за*балась, видимо, в тылу-то сидеть».