Киевский судья оказался сторонником оккупантов, но его не могут задержать из-за бюрократии

СБУ сообщила о подозрении киевскому судье, агитировавшему своих знакомых за поддержку «русского мира».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемый является судьей Северного апелляционного хозяйственного суда. По данным "Украинской правды", его зовут Владимир Куксов. Он в Киеве ожидал захвата Украины россиянами. Спецслужба собрала исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом. Это грубое нарушение «Присяги судьи». Судье сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом»); – ч. 4 ст. 27 и ч. 7 ст. 111-1 («Подстрекательство к коллаборационной деятельности»).

СБУ установила, что судья: признает правомерными действия рф по вторжению в Украину; отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства, незаконного задержания местных жителей и применения к ним пыток; не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам; проявляет нетерпимость к власти и осуждает действия Президента Украины по обороне государства.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они являются документальным подтверждением антиукраинских позиций подозреваемого.

В то же время из-за нефункционирования Высшего совета правосудия (ВРП) задержать этого злоумышленника невозможно даже после объявления подозрения. Потому что ВРП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судьи. СБУ надеется, что в ближайшее время члены ВРП будут избраны и этот орган в полной мере приступит к работе.