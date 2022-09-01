ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф признала, что потеряла из-за санкций сотни миллиардов долларов

Уже 204-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 сентября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 15 сентября.
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00:47 россия из-за своего полномасштабного вторжения в Украину и санкций понесла прямые финансовые убытки на сотни миллиардов долларов.
Об этом говорится во внутреннем документе минфина рф, сообщает «Громадське» со ссылкой на Bloomberg.
Так, согласно документу, россия потеряла:
- 300 миллиардов долларов замороженных резервов центробанка;
- 4,6 триллиона рублей замороженных евробондов;
- 40% капитализации фондового рынка;
- 10% банковского капитала;
- 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.
00:23 Воины украинских Сил специальных операций уничтожили вражеский пулеметный расчет.
00:12 С 6 сентября в Харьковской области освободили около 8,5 тысяч кв. км территории, почти 388 населённых пунктов, ориентировочно 150 тысяч человек. Такие уточненные данные привела заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Относительно освобожденных территорий в Харьковской области цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике.
00:11 В рф могли отправить на войну в Украину примерно 10 тысяч заключенных.