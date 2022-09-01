ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: рф признала, что потеряла из-за санкций сотни миллиардов долларов

Уже 204-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 сентября.

Информация постоянно обновляется:

00:47 россия из-за своего полномасштабного вторжения в Украину и санкций понесла прямые финансовые убытки на сотни миллиардов долларов.

Об этом говорится во внутреннем документе минфина рф, сообщает «Громадське» со ссылкой на Bloomberg.

Так, согласно документу, россия потеряла:

- 300 миллиардов долларов замороженных резервов центробанка; - 4,6 триллиона рублей замороженных евробондов; - 40% капитализации фондового рынка; - 10% банковского капитала; - 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях.

00:23 Воины украинских Сил специальных операций уничтожили вражеский пулеметный расчет.

00:12 С 6 сентября в Харьковской области освободили около 8,5 тысяч кв. км территории, почти 388 населённых пунктов, ориентировочно 150 тысяч человек. Такие уточненные данные привела заместитель главы Минобороны Анна Маляр. Относительно освобожденных территорий в Харьковской области цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике.

00:11 В рф могли отправить на войну в Украину примерно 10 тысяч заключенных.