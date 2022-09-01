Война на Николаевщине: Оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ, но с потерями отступили

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.
Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 15 сентября, происходящими на территории Николаевской области.
Хронология событий 14 сентября доступна по этой ссылке.
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07:34 В ОК «Юг» сообщают, что обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряжена. Продолжаются позиционные бои, силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и закрепляться на освобожденных территориях. Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Удачи не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.
Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы наших позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы.
Нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и в Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах. Под плотным огневым контролем находились каховский мост и переправа в Дарьевке. Оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 33 рашиста,
- 11 танков,
- 5 гаубиц "Мста-Б",
- самоходная артустановка "Гвоздика",
- 13 единиц автобронетехники,
- 2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.
В Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых кораблей, среди которых 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющих в сумме 12 ракет наготове. С необоснованной мотивацией выгнаны в море пять крупных десантных кораблей.
06:40 В Николаевской области объявлена воздушная тревога.