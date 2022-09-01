По плотине в Кривом Роге ударили «Искандером» и «Кинжалом» – ликвидацией последствий занимались всю ночь

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что аварийные службы и спасатели всю ночь занимались боровшимися с последствиями вечернего ракетного удара по гидротехническим сооружениям города, который оккупанты нанесли 14 сентября.

Об этом он написал в Telegram.

По уточненным данным, ударили россияне ракетами «Кинжал» и «Искандер».

«Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров. На эту минуту его удалось снизить на 13 сантиметров и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу. Подтоплены 112 частных домов. Люди эвакуированы. Из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются», - сообщил Резниченко.

В то же время, по словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, ночью проводилось множество мероприятий, в том числе контролируемые подрывы дамбы в районе Черногорки, чтобы увеличить ее пропускную способность.