Данилов сравнил потери ВСУ и оккупантов во время контрнаступления на Харьковщине

Во время контрнаступления в Харьковской области российские войска несут значительно большие потери, чем ВСУ.
Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.
- Цифры потерь противника по отношению к нашим потерям за период контрнаступления составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9 -10 погибших рашистов, — считает Данилов.
Он добавил, что это очень интересный показатель и что ВСУ ломают стереотипы по военному делу. По законам войны обычно большие потери случаются во время наступления.
- Мы ломаем стереотипы не только по военному делу, мы ломаем многие стереотипы на сегодняшний день и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских и всего общества в борьбе за независимость и свободу, - отметил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что далеко не каждая страна способна так противостоять врагу.
Напомним, ранее сообщалось, что одна их самых престижных армий рф понесла тяжелые потери в Харьковской области.