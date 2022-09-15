Данилов сравнил потери ВСУ и оккупантов во время контрнаступления на Харьковщине

Во время контрнаступления в Харьковской области российские войска несут значительно большие потери, чем ВСУ.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

- Цифры потерь противника по отношению к нашим потерям за период контрнаступления составляют 1 к 9 или 1 к 10. На одного нашего погибшего, к сожалению, воина, приходится 9 -10 погибших рашистов, — считает Данилов.

Он добавил, что это очень интересный показатель и что ВСУ ломают стереотипы по военному делу. По законам войны обычно большие потери случаются во время наступления.

- Мы ломаем стереотипы не только по военному делу, мы ломаем многие стереотипы на сегодняшний день и для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, наших гражданских и всего общества в борьбе за независимость и свободу, - отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что далеко не каждая страна способна так противостоять врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что одна их самых престижных армий рф понесла тяжелые потери в Харьковской области.