Зеленский пообещал отомстить за ракетные удары по дамбе Карачуновского: «Ответим террористам за каждую ракету, за каждый снаряд»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары по Кривому Рогу, в частности по дамбе Карачуновского водохранилища и обратился к россиянам.

Об этом президент сообщил в своем видеообращении.

Зеленский заявил, что эти ракетные удары - одна из причин почему россию ждет поражение а также добавил, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам.

«Сегодняшние ваши ракетные удары, российские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, не имеющим вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это еще одна причина, почему россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, изверги – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все то, кто бьет этими ракетами. То, кто пришел на нашу землю. Слабаки. Вы – слабаки, воюющие с гражданскими. Подлецы, которые, сбежавшие с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут с стыдится их собственные внуки», - сказал он.

Президент подчеркнул, что на месте ракетного удара по Кривому Рогу делается все, чтобы ликвидировать последствия российской атаки.

«Спасибо всем нашим воинам! Спасибо каждому и каждому, кто участвует в спасательных операциях после российских ударов. Ответим террористам на каждую их подлость, за каждую ракету, за каждый снаряд. Мы можем», - подчеркнул Зеленский

Напомним, как Зеленский во время визита в Изюм наградил воинов ВСУ, также заявил, что в Балаклее и Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев.