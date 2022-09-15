Жителей освобожденных территорий просят передавать СБУ доказательства преступлений российских оккупантов

Служба безопасности Украины призывает жителей освобожденных от российских военных населенных пунктов хранить доказательства военных преступлений российской федерации и передавать их правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности активно работают на освобожденных территориях Украины, документируя и разоблачая все преступления захватчиков. Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ», – говорится в сообщении.

Спецслужба просит жителей этих населенных пунктов предоставлять правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов.

В рамках стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях важна любая деталь: фото- и видеофиксация преступлений, техника и фрагменты вооружения оккупантов, свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения, информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.

В СБУ работают специальные телефоны горячей линии: Донецкая область: +38 066 846 83 31; Луганская область: +38 066 846 81 54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal); Херсонская область: +38 068 132 98 76; Харьковская область: zayava2022@gmail.com.

Также действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.