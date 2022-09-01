В Купянске спасли пятерых подростков, которые неделю просидели в подвале – там их закрыли оккупанты на «фильтрацию»

Пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.
Об этом сообщает ГПСУ.
В Купянске пограничники по информации местных жителей обнаружили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которых закрыли оккупанты в одном из подвалов.
Как выяснилось, к моменту освобождения четверо девушек и парень, находились в подвале уже 7 дней.
«Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов оказались студентами учебного заведения - будущими медиками», - говорится в сообщении.
Освобожденные девушки и парень рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.
Ранее сообщалось, что чиновники путинской администрации лично контролируют фильтрацию украинцев.