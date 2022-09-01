Суд арестовал подозреваемого в шпионаже и наведении российских обстрелов на Николаев

В Николаеве Центральный районный суд арестовал Александра Гавро, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщил Дмитрий Рябченко.

Напомним, что ранее СБУ задержала в Николаевской области двух агентов российских спецслужб, которые «охотились» на HIMARS.

На время следствия подозреваемый был арестован на два месяца.