Суд арестовал подозреваемого в шпионаже и наведении российских обстрелов на Николаев

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15.09.2022 16:01

В Николаеве Центральный районный суд арестовал Александра Гавро, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами.

Об этом сообщил Дмитрий Рябченко.

Напомним, что ранее СБУ задержала в Николаевской области двух агентов российских спецслужб, которые «охотились» на HIMARS.

На время следствия подозреваемый был арестован на два месяца.

«Живёт он в Широкой Балке. Он ненавидит все украинское. Саша регулярно сбрасывал координаты объектов в Николаеве российским спецслужбам – расположение воинских частей, промышленных объектов, волонтерских центров. А потом туда прилетали ракеты, принося смерть и разрушение», - написал Рябченко.

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