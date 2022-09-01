Суд арестовал подозреваемого в шпионаже и наведении российских обстрелов на Николаев

В Николаеве Центральный районный суд арестовал Александра Гавро, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами.
Об этом сообщил Дмитрий Рябченко.
Напомним, что ранее СБУ задержала в Николаевской области двух агентов российских спецслужб, которые «охотились» на HIMARS.
На время следствия подозреваемый был арестован на два месяца.
«Живёт он в Широкой Балке. Он ненавидит все украинское. Саша регулярно сбрасывал координаты объектов в Николаеве российским спецслужбам – расположение воинских частей, промышленных объектов, волонтерских центров. А потом туда прилетали ракеты, принося смерть и разрушение», - написал Рябченко.