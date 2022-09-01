СБУ объявила подозрения бывшим нардепам-предателям Цареву и Олейнику, которые были на побегушках у оккупантов

СБУ заочно объявила подозрение бывшим народным депутатам Украины от «партии регионов» Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также так называемой «министру иностранных дел «ДНР» Натальи Никоноровой.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемые известны своими украинофобскими и сепаратистскими взглядами, а с начала российской агрессии в 2014 году скрывались от украинского правосудия.

Предатели 24 февраля незаконно вне пунктов пропуска пересекли государственную границу Украины и прибыли на временно оккупированную территорию Киевщины для помощи установлению на ней оккупационного режима.

Во временно оккупированном селе Катюжанка Вышгородского района предатели записывали для росСМИ интервью, в которых: называли украинские власти «нацистами» и приводили манипулятивные «факты», оправдывая российское вторжение; пропагандировали идеи «русского мира» и рассказывали о русских солдатах-«освободителях от нацизма».

Фигуранты в сопровождении вооруженных военнослужащих вторглись в церковь во время богослужения и склоняли крестьян к переходу на сторону врага. В частности, призвали признать оккупационные власти и правомерными действия ее вооруженных формирований. Злоумышленники неоднократно посещали Катюжанскую общеобразовательную школу, в помещениях которой оккупанты пытали украинцев, в том числе пленных, а сам социальный объект превратили в огневую позицию. Следователи СБУ заочно сообщили предателям о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения»); - часть 1 статьи 332-2 («Незаконное пересечение государственной границы Украины»).

Напомним, что ранее экс-нардеп Царев был заочно приговорен к 12 годам тюрьмы .