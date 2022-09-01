После боев на Харьковщине расформировали два полка оккупантов – они понесли значительные потери

На Слобожанском направлении 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавшие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отвод полков вызван значительными потерями противника. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.