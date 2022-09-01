«Кацапский дрифт»: в Харьковской области нашли перевернувшуюся РЛС россиян

В Харьковской области, в районе поселка Двуречная, оккупанты при побеге бросили РЛС СТ-68У.

Об этом сообщил Павел Кашчук, снявший «обзор» брошенной радиолокационной станции.

Она обеспечивает радиолокационное обнаружение целей, пеленгирование постановщиков активных радиопомех, а также канал радиоразведки. Данная единица была выпущена в 1989 году. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах перевернулась РЛС, буксируемая с помощью тягача. Украинские воины шутят, что оккупанты пытались показать «кацапский дрифт». Вероятно, что оккупанты пытались ее повредить при отступлении – РЛС не работает, в ней не хватает комплектующих.

Также обнаружили брошенный катер. Скорее всего, при буксировании оккупанты превысили скорость и повредили его.