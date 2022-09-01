МАГАТЭ призвало рф выйти с территории Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, 15 сентября принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает «Европейская правда».

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два – Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования. В документе содержится призыв к России «немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них».

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции . россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом «защищать ее» от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет , в котором подтвердили, что Россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.