ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: россияне ударили ракетами по гидросооружениям на Кировоградщине

Уже 206-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 15 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 сентября.

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00:27 В Кировоградской области 15 сентября оккупанты ударили по гидросооружениям.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Как раз во время пребывания президентки Еврокомиссии в Украине российская армия нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, по Кировоградщине. В обоих случаях – по гидротехническим сооружениям. Цель этих ударов совершенно ясна. Это удары по людям, по нормальности жизни в Украине. Государство-террорист пытается показать, будто оно может компенсировать такими ударами трусость и бездарность его военных, провал его попыток избежать санкций и экономической изоляции.

- Мы же должны ответить, что на каждое проявление российского террора будет неизменно жесткая и принципиальная реакция. Поэтому и нужен восьмой санкционный пакет ЕС – мы об этом говорили с Урсулой фон дер Ляйен. Нужно и принципиальное решение США в отношении государства-террориста, - сказал Зеленский.

00:17 В оперативном командовании «Юг» сообщили, что с акватории Черного моря враг направил на Одесщину крылатую ракету морского базирования «Калибр». Силами противовоздушной обороны вражескую ракету уничтожили в воздухе.

00:11 С начала полномасштабного вторжения россии в Украину в страны Европейского Союза выехали более 8 миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.