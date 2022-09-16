Нехватка боевой пехоты и младших командиров: Британская разведка назвала две главных проблемы российской армии

Двумя главными проблемами российской армии являются нехватка боевой пехоты и младших командиров.

Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Разведчики заявляют, что частная военная компания «Вагнер» проводит кампанию по вербовке российских заключенных для участия в войне против Украины как минимум с июля. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора.

Недавно эта тенденция продолжилась — британцы упоминают видео с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который лично вербует заключенных в одной из российских колоний. В ролике он говорит, что ищет бойцов «только для штурмовых частей».

Также отмечается, что отдельные российские военные академии сокращают курсы обучения и переносят сроки выпуска курсантов — почти наверняка означает, что кадеты могут быть переброшены на войну против Украины.

Влияние кадровой проблемы россии становится все более серьезным, а ускорение обучения кадетов и потребность «Вагнера» в штурмовых отрядах позволяют предположить, что две из наиболее острых нехваток во время кризиса укомплектования вооруженных сил, вероятно, связаны с боевой пехотой и младшими командирами, констатировали в сводке.