На оккупированных территориях Юга враг планирует диверсии, чтобы дискредитировать ВСУ

На временно оккупированных территориях Юга Украины враг планирует диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага, чтобы дискредитировать ВСУ.
Об этом сообщает ОК «Юг».
В ведомстве акцентировали внимание, что, страдая от откровенных поражений, теряя выгодное положение на линии столкновения, враг применяет средства и тактику морально-психологического давления на гражданское население, атакует критическую инфраструктуру.
«Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально – элементарные запасы, резервные источники. С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом", жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября», - говорится в сообщении.
В оперативном командовании добавили, что оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага: «Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций».
«Не позволяйте враждебным силам вводить вас в заблуждение и погружать в панику, будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, стоящим на страже вашей безопасности. Помните о правиле двух стен, на случай обстрелов, и о недопустимости распространять информацию о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений, – не помогайте врагу», – призвали в ОК «Юг».