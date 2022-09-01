На оккупированных территориях Юга враг планирует диверсии, чтобы дискредитировать ВСУ

На временно оккупированных территориях Юга Украины враг планирует диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага, чтобы дискредитировать ВСУ.

Об этом сообщает ОК «Юг».

В ведомстве акцентировали внимание, что, страдая от откровенных поражений, теряя выгодное положение на линии столкновения, враг применяет средства и тактику морально-психологического давления на гражданское население, атакует критическую инфраструктуру.

«Эти риски следует осознавать и быть к ним готовыми морально и материально – элементарные запасы, резервные источники. С целью недопущения совершения так называемого военного преступления "под чужим флагом", жителям временно оккупированных территорий следует учесть, что необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября», - говорится в сообщении.

В оперативном командовании добавили, что оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием формы Вооруженных Сил Украины и государственного флага: «Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций».