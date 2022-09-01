В результате взрыва были ликвидированы «генпрокурор ЛНР» и его замесительница

«Генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стегленко были ликвидированы в результате взрыва, который прогремел в пятницу, 16 сентября, в здании «генпрокуроры ЛНР» в оккупированном Луганске.

Об этом особщают росСМИ.

Согласно одной из версий, зрывчатку в зданиепронес кто-то из посетителей.

Сергей Горенко родился в 1982 году в городе Свердловск.

«Сергей Горенко более 20 лет проработал в правоохранительной системе Украины. В 2013-2014 годах - начальник отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На Донбассе это традиционно было очень «хлебное место», - пишет журналист Цаплиенко.

В 2014 году перешел на сторонну боевиков. С декабря 2017 года исполнял обязанности «генпрокурора ЛНР». В ноябре 2019 года был назначен «генпрокурором ЛНР».

За несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно на камеру из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины.

Заместитель Горенко Екатерина Стегленко также родилась в городе Свердловск, в 1978 году. С 2003 по 2007 годы работала старшим следователем прокуратуры города Свердловска. С 2007 по 2012 годы занимала должность заместителя начальника отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры Луганской области.

В 2014 году перешла на сторону боевиков. В декабре 2017 года была назначена на должность «заместителя генпрокурора ЛНР».