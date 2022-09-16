В Бердянске ликвидировали супругов-коллаборантов, которые работали на оккупантов

В оккупированном Бердянске ликвидированы коллаборакты - «замглавы военно-гражданской администрации по вопросам ЖКХ» Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла «городскую избирательную комиссию» по проведению референдума о присоединении к рф.
Об этом сообщют оккупационные власти.
Коллаборантов убили рядом с их гаражом в микрорайоне Колония.
Детали произошедшего не разглашаются.
Напомним, в центре Бердянска днем 6 августа взорвали автомобиль оккупационного «коменданта» города Артема Бардина.