Родственники троих военнослужащих, призванных весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, сообщили, что солдат готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область «для защиты государственной границы», а командование части давит на них, требуя от срочников подписать контракты.

Об этом сообщает Российская служба ВВС.

Матери троих военнослужащих, поступивших на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали Би-би-си, что все лето, пока солдаты проходили учебку, где новобранцев готовили к службе, в части вообще не было офицеров, а командовали новобранцами военнослужащие призывом старше.

Но в начале сентября офицеры в части появились.

- Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, в Валуйки, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией, - рассказала мать одного из военнослужащих.

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию россии, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников 1-го гвардейского мотострелкового полка в Валуйках.

Сестра одного из военнослужащих, который продолжает находиться там до сих пор, объясняет нынешнее движение в части ротацией:

- Новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель. Мы пытались давить на командование части, чтобы хотя бы срочников вернули оттуда к месту постоянной службы в Подмосковье, но добиться ничего не смогли: формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит не участвуют в боевых действиях.

Родственники военнослужащих, которых отправляют на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий. Офицеры настаивали, что новобранцам надо скорее подписать контракты, а когда один из них намеренно сделал в приготовленном для него документе несколько грубых орфографических ошибок, то бумагу в его присутствии сожгли, после чего солдату было сказано, что на границу он отправится в любом случае, рассказывает мама одного из призывников.

Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы, так что весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и ехать на войну в части не много.

- Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку, - рассказала одна из матерей Би-би-си.

Напомним, ранее владимир путин заверял, что российские срочники принимают участия в войне против Украины. Однако, как оказалось в итоге, это было неправдой.

Как известно, россия пытается компенсировать боевые потери скрытой мобилизацией и наемниками частных военных компаний.