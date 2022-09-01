Число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию, - Уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц

В городе Изюм Харьковской области в рамках операции по розыску погибших во главе с Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олегом Котенком началась эксгумация тел на локациях массового захоронения.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

По словам Олега Котенко, одну из локаций они обнаружили по видео, которое в свободный доступ выложили россияне.

Для безопасной эксгумации территория была зачищена, поскольку сохранялась высокая вероятность минной опасности.

– Сейчас мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для последующей идентификации лиц погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию, - резюмировал чиновник.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, речь идет о 450 могилах.

450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі Злом. pic.twitter.com/V028pCWTBB — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 16, 2022

В то же время, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, только за неделю на деокупированной территории Харьковской области обнаружили тела около 50 погибших гражданских. При этом он подчеркнул, что эта цифра - без учета массовых захоронений, откуда тела еще не эксгумированы. Характер телесных повреждений, причины смерти должны установить эксперты, но это работа не на одну неделю, говорит Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с места захоронения и подчеркнул, что эти кадры должен увидеть весь мир.