СБУ задержала террориста «днр», пытавшегося устроиться в ряды «Азова»

СБУ предотвратила агентурное проникновение врага в Силы обороны Украины: в Киеве задержан российский агент, который пытался устроиться в боевое спецподразделение полка «Азов».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Задержанным оказался житель Донбасса, который в 2015 году присоединился к группировкам террористической организации «днр». Там он входил в состав подконтрольных россии так называемых «1-го и 2-го армейских корпусов». В частности, проходил службу в отряде специального назначения «республиканской гвардии днр». До 2018 года он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

Впоследствии боевик оставил своих предводителей и уехал в рф. Там он был завербован российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Чтобы выполнить задание, злоумышленник был переброшен с территории россии в Украину до начала полномасштабного вторжения. В случае проникновения в ряды ВСУ он мог передавать своим российским кураторам данные о местах дислокации и перемещениях наших войск, а также количестве их личного состава и техники. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали агента на попытке прохождения отбора в «Азов».

В настоящее время ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.