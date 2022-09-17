В МИД Чехии обнаружили агента, который шпионил для российской разведки

Сотрудник министерства иностранных дел Чехии сотрудничал со службой внешней разведки россии и сливал им секретную информацию.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Deník N.

Министр иностранных дел Ян Липавски подтвердил эту информацию, добавив, что сотрудник, сливавший секретную информацию россии, уже уволен.

Несколько лет назад пражская разведка узнала, что у россии был источник конфиденциальной информации в МИД Чехии. После чего контрразведке удалось установить, кто сливал информацию, в том числе секретную.

Служба контрразведки три года тайно следила за сотрудником МИД. В первой половине 2022 года о нем сообщили руководству страны. Российский шпион работал в МИД Чехии более 20 лет: как в центральном аппарате, так и за рубежом.

Пока непонятно, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные доказательства нельзя использовать в суде.