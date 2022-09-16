ООН направит в Изюм группу сотрудников для проверки мест массовых захоронений

В Офисе Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что направят в Изюм Харьковской области группу сотрудников для проверки мест массовых захоронений.

Об этом сообщает Barrons.

Издание отмечает, что после изгнания российских оккупантов там было найдено более 400 могил.

«Наши коллеги в Украине следят за ситуацией и преследуют цель организовать мониторинговый визит в Изюм для установления обстоятельств смерти этих лиц», – сообщила пресс-секретарь Офиса Элизабет Тросселл.

Как известно, уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц при особых обстоятельствах Олег Котенок заявил, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию. 16 сентября на месте одного из массовых захоронений началась эксгумация тел.