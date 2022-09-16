Зеленский призвал наказать рф за зверства в Изюме и признать ее спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы и США признать россию государством-спонсором терроризма. Он требует международной реакции на зверства российских оккупантов в Изюме.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Напомним, что в Изюме нашли массовое захоронение жертв российской агрессии. Пока говорят о 445-450 погибших, но предполагают, что количество жертв может возрасти.

Президент отметил, что российские преступления в Изюме документируют украинские стражи порядка, также их последствия увидели иностранные журналисты.

– Мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Очередное массовое захоронение убитых людей, детей и взрослых. Гражданских и военных. Замученных, расстрелянных, убитых обстрелами. Там похоронены даже целые семьи. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы еще не знаем точно, сколько там тел. Эксгумация только началась. И сейчас уже есть подтверждения очередных зверств, совершенных при русской оккупации.

- Тело человека, задушенного веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками, с другими следами издевательств. Братская могила с убитыми военными, 17 тел, часть из них с явными следами пыток… Мир должен знать, что россия повсюду на оккупированной территории оставляет следы зверств, террора. Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм, – сказал Зеленский.

Он считает, что достойная международная реакция может остановить российский террор.

– Сколько еще это может продолжаться? Сколько еще таких мест предстоит создать российским террористам, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем, к Америке и Европе, к политикам и обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам и обычным людям. Сегодня нет только одного признания правды, признания россии государством-спонсором терроризма. россия уже стала самым большим источником терроризма в мире, и ни одна другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно признать юридически, нужно действовать.