В Купянске оккупанты держали в райотделе полиции 400 заложников – люди были вынуждены спать стоя

СБУ расследует, как оккупанты незаконно удерживали граждан в Купянске: 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Незаконная тюрьма рашистов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился «руководящий центр» оккупационной администрации. Установлено, что в этих помещениях рашисты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

Среди купянчан немногие хотели помогать врагу, поэтому «тюрьма» была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400. Незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя.

Согласно международным конвенциям, такое поведение с заложниками признается пытками и является жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.